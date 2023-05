Im Gesicht verletzt: Stein schlug neben Frau auf

In Innsbrucker Klinik geflogen

In einer Höhe von etwa acht Metern brach ein Stein in der Größe eines Handballes aus der Wand, als sich der Kletterer an diesem festhalten wollte. Der ausgebrochene Stein fiel nach unten und schlug im Bereich der 35-Jährigen auf. Die Frau wurde dadurch im Bereich des Gesichtes erheblich verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in die Innsbrucker Klink geflogen werden. Der Mann blieb bei dem Vorfall unverletzt.