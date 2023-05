Der Tiroler Cup, aus dem die Träume sind

Überraschungssieg in der Vorbereitung

„Die Kulisse wird und beflügeln“, meinte hingegen Helmut Lorenz, Trainer von Oberperfuss. Und der Gegner? So groß kann der Moment gar nicht sein, dass der 54-Jährige von seiner Linie abweicht: „Wir sind fit, guter Dinge und wissen, was wir können. Wir schauen auf uns“, bleibt der Trainer des Tiroler-Liga-Zehnten gelassen wie immer. Selbst dass seine Oberperfer in der Vorbereitung den Final-Gegner in Imst mit 2:1 besiegt haben (28. Februar), will er nicht zuuu hoch hängen: „Die kamen ja gerade aus dem Trainingslager.“