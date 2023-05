Perera gewinnt DTM-Auftakt in Oschersleben

16 Rennen an acht Wochenenden

Am Sonntag (13.30 Uhr) wird der zweite Lauf in Oschersleben gefahren. 16 Rennen an acht Wochenenden stehen bis Oktober dem Programm der DTM-Piloten. Vom 22. bis 24. September gastiert die DTM auf dem Red Bull Ring in Spielberg.