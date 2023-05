Angebot abgelehnt! Real-Star vor dem Aus in Madrid

Kein Platz in der Startelf

In der laufenden Saison kam der Stürmer in 36 Liga-Spielen auf 30 Einsätze, wobei ihm neun Treffer sowie sechs Assists gelangen. In der Startelf war Asensio jedoch immer seltener zu finden, er wurde von Trainer Carlo Ancelotti heuer vorwiegend als Joker eingesetzt.