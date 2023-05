Pizzera & Jaus: „Comedian Rhapsody“ am Neuen Platz

Wie ist es, nach der langen Pause wieder auf der Bühne zu stehen und auf Tour zu gehen? Habt Ihr es vermisst und spürt Ihr es auch beim Publikum?

Paul: Naja, so lang ist es nicht her, dass wir auf der Bühne waren. Der April war dafür da, uns anderen Projekten in Musik und Film zu widmen, deshalb freuen wir uns wie die Schnitzel endlich wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Live spürt man einfach die meiste Energie und die werden wir in uferlosem Ausmaß unserem Publikum vor den Latz knallen!

Otto: Es ist das Schönste, auf der Bühne stehen zu dürfen, genau deswegen machen wir es. Ich muss mich outen: Ich stehe nicht gerne im Tonstudio - ich stehe auf der Bühne so gerne mit dem Pauli gemeinsam, mit meinem Brudi im Herzen. Das ist einfach das Geilste, was es gibt. Mit dem Publikum da vorne, die einem Energie geben, dann geben wir Energie zurück: Das bauscht sich auf. Wir sind überglücklich, dass wir wieder auf der Bühne eskalieren dürfen mit den Leuten. Also danke, danke, danke, danke, wir sind dankbar ohne Ende, dass uns die Fans treu geblieben sind und zu unseren Konzerten kommen. Pure Dankbarkeit.