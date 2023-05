Pfingsten: Stärkere Polizeikontrollen auf Straßen

Das Pfingstwochenende ist seit jeher sehr bleibt, um einen Kurzurlaub in den Süden zu machen. Daher erwartet die Polizei auch in diesem Jahr wieder viel Verkehr und kündigt eine stärkere Überwachung am Freitag an. Besonders im Fokus stehen Hauptverkehrsrouten und Motorradstrecken.