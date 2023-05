Pkw durchschlägt mitten in der Nacht Hauswand

Weshalb genau ein 65-jähriger Autofahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1:45 Uhr seinen Pkw in der Paradiesstraße in der Schweizer Bodenseegemeinde Rorschacherberg umparkieren wollte, ist noch unklar. Fix ist hingegen, dass der Mann bei diesem Manöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in der Folge zwei Gartenzäune durchschlug, zwei Gärten und ein Beet durchquerte und schließlich in die Außenwand eines leerstehenden Einfamilienhauses einschlug. Die Kantonspolizei St. Gallen geht davon aus, dass der 65-Jährige Gas- und Bremspedal verwechselt haben könnte.