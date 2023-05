Judo-No-Name Doppelhammer überrascht: „Wahnsinn!“

Ein Lehrer hat am ersten Wettkampf-Tag beim Judo-Grand-Prix in Linz die Elite aufgemischt! Der 33-jährige Lokalmatador Florian Doppelhammer kämpfte sich am Donnerstag beim späten Debüt auf World-Tour-Ebene bis in den Bronze-Kampf vor. Dort unterlag der oberösterreichische Judo-Landestrainer der Nummer 18 der Welt, dem Spanier Alberto Gaitero Martin, mit Ippon und wurde Fünfter.