(Noch-)Klub von Sabitzer fixiert das CL-Ticket!

Casemiro brachte United schon in der 6. Minute voran, Anthony Martial traf tief in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte zum 2:0. Nach Seitenwechsel legte Bruno Fernandes per Elfmeter (73.) und Marcus Rashford (78.) mit seinem 30. Pflichtspiel-Tor dieser Saison binnen weniger Minuten nach.