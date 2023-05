Julia Grabher steht bereits im Rabat-Halbfinale

Weltranglisten-Hoch

Grabher steht damit erstmals in ihrer Karriere in einem Halbfinale eines WTA-250er-Turniers. Dort trifft sie nun entweder auf die an Nummer sieben gesetzte Kasachin Yulia Putintseva oder die Argentinierin Julia Riera. Fix ist hingegen bereits, dass Grabher in der am Montag erscheinenden Weltrangsliste ihre mit Abstand bestes Ranking einnehmen und zumindest auf Position 66 klassiert sein wird.