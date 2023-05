SPÖ = Schlimmer geht es immer!

Normalerweise heißt es „Schlimmer geht’s nimmer!“ Oh doch. Man nehme nur die SPÖ her. Bei dieser Partei muss man aktuell sagen: „Schlimmer geht’s immer!“ Mit dermaßen viel Anlauf gegen eine Wand zu laufen, sich in kurzer Zeit so auseinanderzudividieren, da müssen ja selbst die Grünen in Tirol vor Neid erblassen, den Hut ziehen. Sich zunächst bezüglich einer Abstimmung so zu inszenieren, dann bei der Auszählungsdauer voll zu blamieren ist letztlich nur mehr zum Genieren.