Jugendbande terrorisiert Meidlinger Gemeindebau

„Sie besprühen die Hauswände mit Graffiti und brechen die Installationsräume auf“, ist C. fassungslos. Wenn es draußen kalt ist, verweilen die Jugendlichen gerne in den fremden Stiegenhäusern, in die sie sich auch mal eine Pizza bestellen. Im Sommer würde es bis spät in die Nacht lärmen. „Spricht man sie darauf an, kommen nur Beschimpfungen und Drohungen zurück“, so C.