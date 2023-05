Substanzanalyse bis Jahresende im Happel-Stadion

Das im Besitz der Stadt befindliche Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater ist in die Jahre gekommen. Ob bzw. welche Renovierungsmaßnahmen gesetzt werden, ist noch unklar. Dies wird von einer Substanzanalyse abhängen, die derzeit durchgeführt wird. Sie soll zum Jahresende vorliegen, wie der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats erläuterte. Auch einen Partizipationsprozess mit ÖFB sowie Konzertveranstaltern soll es geben.