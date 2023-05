Heute wird die letzte Gleistragplatte montiert

Nur so ist die Strecke in 45 Minuten passierbar

Um Graz von Klagenfurt aus in einer dreiviertel Stunde zu erreichen, braucht man etwas mehr als nur einen Tunnel und ein paar Schienen. Auch für den Erschütterungsschutz, den Lärmschutz, die generelle Tunnelsicherheit, die Kommunikationseinrichtungen, die Signalisierung und die elektrischen Stellwerke spielen eine große Rolle. Zum Abschluss kommt die Oberleitung mit innovativer Deckenstromschiene zum Einsatz, die dafür sorgt, dass Züge umweltfreundlich per Bahnstrom mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sein können.