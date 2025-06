Rockband feiert 25 Jahre grenzenlosen Rock & Roll

Im Vorjahr verneigten sich die Musiker vor dem König des Austropop – Falco – indem sie seinen größten Hit „Rock me Amadeus“ in bewährter Manier der Band, in deren Muttersprache interpretierten. Übrigens ist Bališ (sprich: baliesch) ein alter kärntnerisch-slowenischer Dialektausdruck aus der Sprachregion Ebriach / Obirsko und bedeutet entweder das Hab und Gut, das die Mägde und Knechte auf ihrer Reise von Hof zu Hof um die Schultern geschnallt hatten, oder aber die Mitgift für Bräute. So steht die Band für gelebte Völkerverständigung und kompromisslosen Rock. Alle Informationen zur Jubiläumsshow unter: balis.at