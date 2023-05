Schreck um Hummels: Aber „das ist‘s wert“

Tatsächlich hat der BVB im Titelkampf jetzt alle Trümpfe in der Hand. Die Dortmunder gewannen in der 33. Runde beim FC Augsburg verdient mit 3:0 und zogen vor dem letzten Spiel um zwei Punkte an Titelverteidiger Bayern München vorbei, der am Samstag gegen RB Leipzig 1:3 verloren hatte.