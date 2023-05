Nach dem Honigdachs knallte der Pistolenkrebs

Den Falken auf der Hand

„Einmal hab ich vom Pistolenkrebs erzählt. Der ist nur fünf Zentimeter groß, lebt im Wasser. Aber wenn der mit seiner Schere zusammenschlägt, erzeugt er eine Implosion, die 200 Dezibel laut ist und sogar die Sonargeräte von U-Booten stören kann!“, sagt Hölzl. Spannend war‘s einmal in Kapfenberg. „Dort spielst du ja gegen die Falken. Also hab ich ein Video gemacht. Ich war bei einem Falkner, hab mir einen zahmen Falken auf die Hand gesetzt. Im Video hab ich dann gesagt, dass die Spieler die Falken auch so streicheln sollen wie ich (lacht).“ Ernster Nachsatz: „Es geht aber nicht nur um Tiere. Ich höre unter der Woche in die Mannschaft rein, schaue mir an, was die Spieler brauchen. Irgendwann hat Chris (Anm. Ilzer) gemerkt, dass ich da einen guten Zugang habe, also mach ich das jetzt immer.“