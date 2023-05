Manager: „Sie soll bleiben, wo der Pfeffer wächst“

„Lassen Sie ihn in Frieden ruhen!“

„Helmut sagte es jedoch voraus, dass, wenn mal was mit ihm passieren sollte, sich Frau Guidato als trauernde Witwe in Szene setzen wird. Genau das tut sie jetzt. Ihm wurde übel bei dieser Vorstellung. Für sie hatte er nur Verachtung übrig und bezeichnete sie als ,Pain in the ass‘. Ob es ein Testament gibt „oder nicht, ist mir nicht bekannt. Er hinterlässt einen Patensohn und eine Cousine“, so Werner. Guidato solle Berger „in Frieden ruhen lassen und bleiben, wo der Pfeffer wächst“.