Helmut Berger kurz vor 79. Geburtstag verstorben

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Die Filmlegende wäre am 29. Mai 79 Jahre alt geworden. Berger erlangte an der Seite von Liz Taylor und Henry Fonda im Film „Die Rivalin“ (1973) Weltruhm und war insbesondere in den 60er und 70er-Jahren einer der bekanntesten Filmdarsteller im europäischen Raum - doch folgten Skandale und der Absturz. „Helmut ist ganz friedlich eingeschlafen. Es war doch überraschend für mich, weil es ihm für seine Verhältnisse in letzter Zeit doch gut gegangen ist“, so sein Manager zur Kronen Zeitung. Über sein Leben sagte Berger 2019: „Ich habe drei Leben gelebt. Und das in vier Sprachen! Je ne regrette rien!“