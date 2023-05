Häuser mit Pool

Einziehen ins Naturparadies! Dieses einzigartige Einfamilienhaus lässt keine Wünsche offen. Modern und nachhaltig präsentiert sich diese Immobilie in der Michael Kietaibl Gasse in Münchendorf im Bezirk Mödling. Der Außenbereich besticht durch einen atemberaubenden Garten, in dem ein exklusiver 50m² großer Naturpool, eine Pflanzenvielfalt und unterschiedliche Hochbeete, eine Feuerstelle, Außendusche und eine Sandstelle mit Korbschaukel untergebracht sind. Zusätzlich wurde auch ein Carport mit Platz für 2 Autos realisiert. Im Inneren des Hauses erwarten Sie 196m² pures Wohnglück. Eine offene, moderne Küche, lichtdurchflutete Räume und ein wunderschönes Wohnzimmer mit direktem Zugang zur südseitigen Terrasse sind nur einige der Highlights. Über eine zentrale Treppe gelangt man in das Obergeschoss. Das geräumige Schlafzimmer verfügt über einen großzügigen Schrankraum. Direkt angrenzend befindet sich das moderne Tageslichtbadezimmer mit WC, ebenerdiger Dusche, Badewanne und Doppelwaschtisch. Über einen Flur können zwei klimatisierte Schlafzimmer mit je 11,50 m2 erreicht werden. Ein Objekt mit durch und durch viel Charme.