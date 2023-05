Rechtwinkliger Anprall: Auto überschlug sich

Eine 19-jährige Frau aus Wels war am Mittwochnachmittag in Wels auf der Camillo-Schulz-Straße in östliche Richtung unterwegs. Sie beabsichtigte die Kreuzung mit der Vogelweiderstraße geradeaus durchzufahren. Laut eigenen Angaben dürfte sie abgelenkt gewesen sein und trotz dem Vorschriftszeichen „Halt“ in den Kreuzungsbereich, ohne anzuhalten, eingefahren sein. Es kam in der Folge zum rechtwinkeligen Zusammenstoß mit dem vorrangberechtigten Pkw, gelenkt von einem 60-jährigen Mann aus dem Bezirk Wels-Land, der auf der Vogelweiderstraße in südliche Richtung unterwegs war.