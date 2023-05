Schwanger! Norwegischer Ex-Skistar im Baby-Glück

Fast nebenbei verkündete die Norwegerin in den sozialen Medien, dass sie zum zweiten Mal Mama wird. „Instagram vs. Realität“, titelte Haver Loeseth zwei Fotos, auf denen der Baby-Bauch deutlich zu erkennen ist. Dazu lässt der Hashtag „#23“ vermuten, dass sich die 34-Jährige bereits in der 23. Woche befindet.