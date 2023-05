Wien: Mehrere Diebstähle in Einkaufszentrum

Ein Mann und eine Frau begingen am Dienstag in Wien-Brigittenau in einem Einkaufszentrum mehrere Diebstähle. Ein Ladendetektiv und die Polizei beendeten noch am gleichen Tag den Raubzug der beiden Täter. Die 36-Jährige und der 34-Jährige wurden wegen Diebstahl angezeigt.