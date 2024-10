Nur noch 20: Die letzten Fleischer Wiens

Von den traditionellen Fleischerbetrieben sind überhaupt nur rund 20 übrig. Einer davon ist die Fleischerei Klaghofer. Herbert Klaghofer leitet den Betrieb in zweiter Generation. Ursprünglich in Stammersdorf eröffnet, hat die Fleischerei seit 1962 ihren Standort in der Rankgasse in Ottakring und bietet neben dem klassischen Thekenverkauf auch Belieferungen von Betrieben und Catering-Services an.