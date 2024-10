Martinigansl aus dem Holzkohlegrill

Jetzt ist Ganslzeit! Das traditionelle Ganslessen ist in Wien jeden November DAS kulinarische „Highlight“ und darf für Viele im Herbst nicht fehlen. Im Restaurant Klein Steiermark im Schweizergarten gibt es auch heuer wieder die Gelegenheit, ein ganz besonderes „Martini Gansl“ zu genießen: am Holzkohlengrill zubereitet und absolut einzigartig in Wien!