Baustelle macht Gastronomen „unnötig Leben schwer“

„Verständnis überwiegt“

Die ÖVP betont wiederum, dass die Arbeiten an der Infrastruktur auch ohne Hauptplatzumbau notwendig gewesen wären. Die Wasserleitungen seien bereits mehr als 60 Jahre alt, zudem werde unter anderem ein Glasfaserkabel verlegt.„Wir haben außerdem den Standlern des Bauernmarktes und den Schanigartenbetreibern die Gebühren während der Baustellenzeit erlassen“, so Vizebürgermeister Markus Brandstetter, der der SPÖ Stimmungsmache vorwirft: „Ich bin laufend mit betroffenen Anrainern im Gespräch, um die Arbeitsschritte während der Bauzeit zu besprechen. Bei meinen Gesprächen konnte ich überwiegend Zustimmung und Verständnis für die Einschränkungen erfahren“, so Brandstetter.