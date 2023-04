Der erste Schritt zum neuen Stadtzentrum

Grüner, ruhiger, belebter

Im kommenden Jahr soll sich der Hauptplatz dann grüner, verkehrsärmer und deutlich belebter als bisher präsentieren. So werden wichtige Straßen zur Begegnungszone. Ein Parkleitsystem zeigt, welche der 1500 Stellflächen in der Umgebung frei sind. Einige Parkplätze am Hauptplatz werden verschwinden, dafür knapp 100 Bäume als Schattenspender gepflanzt, deren Überleben ein spezielles unterirdisches Wasserspeichersystem selbst in trockenen Sommern ermöglichen soll.