„Für jede echte Rolex 10 gefälschte im Umlauf“

Nach der Überweisung eines fünfstelligen Eurobetrags an einen Verkäufer aus Deutschland, wurde die gewünschte Rolex auch geliefert, doch nur wenig später dann der Schock: Es war eine Fälschung. „Die Kundin ist in unser Geschäft gekommen für eine Überprüfung“, erklärt Christof Leschanz, Juwelier in Villach. „Als einziger gerichtlich beeideter Sachverständiger für Uhren in Kärnten konnten wir die Uhr als Fälschung aufdecken.“