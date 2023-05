Hiobsbotschaft! Sabitzer fällt bis Saisonende aus

Über den genauen Grad der Blessur und die Ausfallsdauer wurden keine Angaben gemacht. Damit bleibt offen, ob Sabitzer noch einmal für United spielt und für die Juni-Länderspiele einsatzbereit ist. Die ÖFB-Auswahl trifft in der EM-Qualifikation am 17. Juni in Brüssel auf Belgien und am 20. Juni in Wien auf Schweden.