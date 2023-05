Austria-Boss wütet: „Sind wieder betrogen worden!“

„Ein Skandal“

Am Ende flippte Imhof aus. „Das 1:4 schaut bitter aus. Aber wir sind wieder betrogen worden. Nach dem Foul von Wüthrich an Soto hätten wir einen Elfer bekommen müssen. Scheinbar wollen einige Herren da oben, dass nur die großen Fünf in Europa spielen, nicht wir. Es ist einfach ein Skandal, wie die vorgehen.“