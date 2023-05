Es gibt kein Patentrezept gegen Pflegekräftemangel

In der Pflege brennt der Hut - ganz besonders in Vorarlberg. Darauf hat jüngst am „Internationalen Tag der Pflege“ einmal mehr die Gewerkschaft hingewiesen. Besonders eklatant ist der Pflegekräftemangel - vor allem in den Pflegeheimen. Dabei wird sich die Situation in den kommenden Jahren erst so richtig zuspitzen. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist zwar bereits in der Vergangenheit kontinuierlich gestiegen, jetzt kommt aber auch die Babyboomer-Generation so langsam in die Jahre - somit wird sich ab 2030 der Pflegebedarf massiv erhöhen. Parallel dazu werden die Menschen bekanntlich immer älter, bereits 2050 könnte die Anzahl der über 80-Jährigen in Österreich die Millionengrenze knacken.