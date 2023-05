So schützen Sie Ihr Fahrrad bestmöglich vor Dieben

Die Mehrheit der Diebstähle wurde dabei in den Landeshauptstädten verübt. Als unrühmlicher Spitzenreiter erwies sich Wien, wo sich - in absoluten Zahlen - mit 6780 die meisten Diebstähle ereigneten. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Graz mit 1068 und Linz mit 979. In Relation zur Einwohnerzahl erwies sich allerdings Salzburg als das heißeste Pflaster für Drahtesel: Auf 10.000 Einwohner kamen in der Mozart-Metropole 51 Fahrraddiebstähle. In Innsbruck und Linz waren es jeweils 47, in Klagenfurt 46, in Graz 36, in Wien 34 und in St. Pölten 27.