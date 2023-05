Muslime-Studie: Minister auf Distanz, Uni bedauert

Eine Studie der Universität Wien, die die „Effekte des islamischen Religionsunterrichts in Österreich“ erforschen möchte, wie der Titel besagt, hat für gehörigen Wirbel in der muslimischen Community gesorgt. Die Muslimische Jugend (MJÖ) übt heftige Kritik an dem „tendenziösen Aufbau“ und der „stigmatisierenden Umsetzung“. Alles in allem sei es eine „rassistische“ Studie. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) distanziert sich von der Untersuchung, die Uni Wien bedauert die „Irritationen“.