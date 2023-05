Prinzessin von Fürstenberg: Tod im Nobelhotel

Die Adelswelt ist geschockt über den plötzlichen Tod von Prinzessin Virginia von Fürstenberg, die leblos in einem Luxushotel in Meran aufgefunden wurde. Der Spross des legendären deutschen Adelshauses, in das die berühmte Designerin Diane von Fürstenberg eingeheiratet hat, ist auch verwandt mit der Ski-Legende Hubertus von Hohenlohe. Ihr Schicksal ist ein sehr trauriges.