Putin will bei Parade auf Rotem Platz erscheinen

Belarussischer Machthaber eingetroffen

Anders als ursprünglich angekündigt sollen doch ausländische Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne zu Gast sein - nämlich aus den Ex-Sowjetrepubliken Kasachstan, Tadschikistan, Kirgistan, Usbekistan und Armenien. Auch der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist am Montag unangekündigt in Moskau eingetroffen. Gewöhnlich nimmt Lukaschenko nicht an der Militärparade zum Tag des Sieges über Hitlerdeutschland in Moskau teil, weil er gleichzeitig in Minsk die Feierlichkeiten im eigenen Land leitet. Doch er ist politisch, wirtschaftlich und militärisch stark von Moskau abhängig.