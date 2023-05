„Ich freue mich auf meine sportliche Steinigung“

Marc Janko ist in der Padelszene ein bekannter Name. Der Ex-Fußballstürmer liebt den Sport, spielt so oft wie möglich. In der offiziellen Rangliste der Austrian Padel Union liegt er derzeit auf Platz 33. Der 39-Jährige duelliert sich mit den besten Spielern. Dass er jetzt als Turnierbotschafter der Vienna Padel Open (20. bis 28. Mai in der STEFFL Arena) von Turnierdirektor Dominik Beier eine Wildcard für die Qualifikation bekommen hat, ist für ihn extrem cool: „Das wird ein großartiges Erlebnis und eine sehr spannende Erfahrung werden.“