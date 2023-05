Bayerns Müller auf der Bank: „Ein Ausrufezeichen“

Tuchel: „Ich weiß, was ich an ihm habe“

Tuchel selbst moderierte die Fragen nach Müller konsequent weg. „Ich bin ein großer Fan von Thomas“, erklärte er vor dem Spiel bei Sky: „Er hat gut trainiert und natürlich mag er das nicht.“ Gegen Hertha sei Müller „mit mir in der Coaching-Zone“ gewesen und habe „das ausgestrahlt, was man ausstrahlen muss.“ Tuchel versicherte: „Ich weiß, was ich an ihm habe.“