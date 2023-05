Krim-Brücke nach Russland offenbar geschlossen

Am 8. Oktober wurde die Kertsch-Brücke, die die Krim direkt mit dem russischen Festland befindet, von einer Explosion erschüttert. Laut russischen Ermittlern wurde ein Lastwagen auf der Brücke in die Luft gesprengt, was zu einem Flammeninferno führte. Erst Ende Februar war das Bauwerk nach Reparaturarbeiten wieder völlig befahrbar.