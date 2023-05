Kroatien ist für heimische Unternehmen verlockend

800 Firmen aus Österreich haben in Kroatien investiert. „Der Standort ist nicht zuletzt wegen der Personalkosten attraktiv“, sagt Friedrich Schopf, Chef der Linz Textil und Honorarkonsul von Kroatien. Die Linz Textil betreibt in Klanjec an der slowenischen Grenze eine Spinnerei. 700 Euro ist der Mindestlohn und rund die Hälfte der 115 Beschäftigten, die hier 30 Tonnen Garne – 60 Prozent der Rohstoffe kommen übrigens aus Lenzing – fertigen, arbeiten zu diesem Tarif. Aber die Inflation treibt die Lohnkosten. „Bis zu 40 Prozent mehr“, erzählt die Stadtführerin in Zagreb, die hauptberuflich als Lehrerin 1200 Euro verdient.