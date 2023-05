Das Zillertal - Berge und Legenden

Im Bergsteigerdorf Ginzling liegt eines der spektakulärsten Reviere für Sportkletterer, die gewaltigen Felsen der „Ewigen Jagdgründe“. Diese Kolosse aus Granit und Gneis bieten am Ufer des Zemmbachs den ganzen Sommer mehr als 130 Routen aller Schwierigkeitsgrade. Doch eine dieser Routen ist nur den allerbesten vorbehalten, die sogenannte „Love 2.0“. An ihr möchte sich Bergführerweltmeister und Weltcup-Kletterer Matthias Schiestl austoben. So oft hat er schon probiert diese Felswand zu durchsteigen und immer wieder hat sie ihn abgeworfen. Jetzt möchte er jedoch seine Hass-Liebe im 11ten Grad endlich bezwingen! Abschließend treffen sich all diese Legenden im Hotel Englhof in Zell am Ziller an der prämierten „Besten Hotelbar Österreichs“, um die spektakulären Eindrücke der Region noch einmal Revue passieren zu lassen.