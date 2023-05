WHO hebt Corona-Gesundheitsnotstand auf

Kaum mehr Regeln in Österreich

In Österreich hat erst diese Woche ein Teil der noch bestehenden Corona-Regeln geendet. Mit Montag, dem 1. Mai, war die zuletzt geltende Maskenpflicht auch in vulnerablen Bereichen wie Spitälern, Alten- und Pflegeheimen und in Arztpraxen Geschichte. Auch die sogenannte Risikogruppenfreistellung lief aus. Ende Juni gehört dann auch die Meldepflicht bei einer Covid-Erkrankung der Vergangenheit an. Auch die derzeit noch gültige Verkehrsbeschränkung für positiv getestete Menschen endet dann.