Ärzte können weiter auf Masken in Praxen bestehen!

Mit der bislang gesetzlich vorgegebenen Maskenpflicht in Ordinationen fällt mit Ende April eine weitere Corona-Regel. Doch Achtung: „Ärzte können darauf bestehen, dass Patienten sowie Begleitpersonen in der Ordination weiterhin eine FFP2-Maske tragen“, stellte die Wiener Ärztekammer am Freitag klar.