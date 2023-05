Schwerverletzter nach Unfall bei Forstarbeiten

Am frühen Donnerstagvormittag ereignete sich in Taxenbach im Bereich des Großsonnberg ein Forstunfall. Ein 34-Jähriger wurde von einem Baumstamm im alpinen Gelände erfasst und schwer verletzt. Dem Pinzgauer gelang es aber noch, seine Kollegen zu verständigen. Die Einsatzkräfte konnten den Verletzten vom Unfallort per Alpinheli 6 in das Krankenhaus Schwarzach bringen.