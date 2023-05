Kühles erstes Koalitions-Date trotz Torte und Wein

Es wird an den meisten Wochentagen verhandelt

Nun ist auch der Fahrplan klar. Bis Ende Mai wollen beide Parteien die Koalition fixieren. Am Vormittag ließen die Freiheitlichen noch mit einer Überraschung aufwarten. Denn mit im Verhandlungsteam und Kandidat für einen Landesratsposten ist Martin Zauner. Der ehemalige Bergheimer Gemeindevertreter ist bei der Salzburg AG im Bereich der Kundebenservice tätig und gilt als Spezialist am Energiesektor. Ansonsten änderten sich die Verhandlungsteams nicht, die „Krone“ berichtete. Neben einer Hauptverhandlungsgruppe gibt es zwölf Untergruppen, bestehendend aus drei bis vier Personen, in denen die einzelnen Themen behandelt werden. Sollte es in den Untergruppen zu keinen Einigungen kommen, wandert das Thema in die große Hauptversammlungsgruppe. Verhandelt soll mehrmals die Woche werden. „Wir sind sehr zuversichtlich“, sagt FPÖ-Chefin Svazek. Auch Haslauer schaut positiv auf die Verhandlungen. „Der erste Tag war konstruktiv, es geht aber auch darum sich kennenzulernen“, so der Landeschef. Für ihn sind es bereits die fünften Regierungsverhandlungen. Gescheitert ist bisher keine.