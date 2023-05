Irans Marine hält neuerlich Öltanker fest

Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben am Mittwoch in der Straße von Hormus erneut einen Öltanker beschlagnahmt. Es war der bereits zweite Zwischenfall dieser Art durch Teheran in den letzten Tagen. Erst vor rund einer Woche hatte das Regime einen Tanker im Golf von Oman festgesetzt und ihn in iranische Küstengewässer umgeleitet.