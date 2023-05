Vampir-Shooter „Redfall“ kassiert Steam-Shitstorm

Steam-Nutzer rechnen in Rezensionen ab

Die Folge: Auf Steam rechnen die Käufer in ihren Bewertungen mit den Entwicklern ab und kreiden den unfertigen Zustand an, in dem „Redfall“ veröffentlicht wurde. Ein Rezensent fragt: „Warum glauben die Entwickler, für so etwas 70 Dollar verlangen zu können?“ Kritik gibt es allerdings nicht nur an der durchwachsenen PC-Performance, sondern auch an KI-Aussetzern und einer von manchen Spielern als leer und leblos empfundenen Spielwelt. Der Tenor der Bewertungen: Größtenteils negativ.