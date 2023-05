Exklusive Einblicke in 100 Jahre Tiroler Genbank

Pünktlich zum „wettertechnischen“ Frühling startet das Ötztaler Heimatmuseum in Längenfeld am 4. Mai in ein neues Museumsjahr. Neben der Dauerausstellung „Heimat ist, was nicht egal ist“ wird in diesem Sommer die Ausstellung „Land – Sorten – Vielfalt. 100 Jahre Tiroler Genbank“ im Erdgeschoss des benachbarten Gedächtnisspeichers gezeigt.