Alcaraz ungefährdet im Viertelfinale, Medwedew out

Alcaraz: „Das Ergebnis ist für mich nicht normal!“

Titelverteidiger Alcaraz ließ Zverev in einer Neuauflage des Vorjahresfinales nicht den Funken einer Chance, war in allen Belangen besser. Auf Sand baute er seine starke Saisonbilanz auf 16:1-Siege aus. Der Spanier hatte mit mehr Gegenwehr von Zverev gerechnet. „Das Ergebnis ist für mich nicht normal, aber ich habe großartig gespielt und mich sehr gut gefühlt. Dieses Match gibt mir sehr viel Selbstvertrauen“, verlautete der 19-jährige US-Open-Champion. Zverev hingegen wird nach der Niederlage erstmals seit April 2017 in der Weltrangliste wieder aus den Top-20 fallen.