Sex, Drugs und viele Lügen

„Der Sex war einvernehmlich“

„In diesem Punkt bekennt sich unser Mandant daher nicht schuldig“, so das Verteidigerteam Amir Ahmed und Michael Dohr. Und tatsächlich gelang es den beiden Top-Juristen berechtigte Zweifel an der Darstellung des angeblichen Opfers zu wecken. So sagte die junge Frau wahrheitswidrig bei der Polizei aus, dass sie zwischen den beiden angeblichen Übergriffen keinen Kontakt zum Beschuldigten hatte. Tatsächlich - das ist durch Chatnachrichten belegt - schickte sie ihm in der Zwischenzeit aber Küsschen-Emojis und teils aufreizende Fotos von sich selbst in Unterwäsche. Der Ex-Freund des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers - er sitzt wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt derzeit im Gefängnis - wurde als Zeuge gehört, konnte aber auch nichts Erhellendes zur Causa beitragen.