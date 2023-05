Perez hat Titel im Visier - Marko: „Alarmierend!“

Sechs Grand-Prix-Siege hat Sergio Pérez auf seinem Konto, davon holte er fünf auf Stadtkursen. Am Sonntag zum zweiten Mal nach 2021 in Baku, dazu triumphierte „Checo“ noch in Monte Carlo und Singapur 2022, sowie heuer in Dschidda. Der Mexikaner ist der „König der Stadt“ - doch das reicht ihm nicht. Nach dem perfekten Wochenende am Kaspischen Meer sagt er klipp und klar: „Ich will den WM-Titel!“